Getuigen gezocht! Drie overvallen op bezorgers in korte tijd aan de Houdringeweg

In één week tijd was het drie keer raak op de Houdringeweg in Rotterdam. Bezorgers van maaltijden en lachgas werden hier namelijk met geweld en onder bedreiging van een vuurwapen overvallen. Of er een verband is tussen de drie overvallen, wordt onderzocht.

De politie is op zoek naar getuigen en meer informatie. Kunt u helpen? Laat het ons weten! Lees verder voor de signalementen en hoe u informatie aan ons door kunt geven.



5 april: gewelddadige overval op een lachgasbezorger

In de vroege ochtend van maandag 5 april rond 01.00 uur kwam een bezorger van lachgas met de auto op de Houdringeweg aan. Twee jongens liepen naar de auto toe en toen de bezorger uitstapte, werd hij overvallen door deze twee jongens. Bij de overval werd de bezorger bedreigd en geslagen met een vuurwapen. Zijn telefoon en een aantal lachgasflessen werden buit gemaakt.



Signalement

De bezorger kon de volgende omschrijving geven van de daders:

Beide daders zijn jongens van rond de 20 jaar oud, tussen de 1.75-1.80 m lang en hebben een slank postuur.

Dader 1 had een donkere huidskleur en was gekleed in een korte zwarte jas met capuchon, zwarte denim broek en droeg een grijs heuptasje van het merk Louis Vuitton.

Dader 2 had een lichtbruine huidskleur en een moedervlek op de rechterwang. Hij droeg een donkere jas met capuchon en een zwarte Nike pet.



7 april: gewelddadige overval zonder buit op een pizzabezorger

Vorige week deed de politie al een getuigenoproep over deze overval, zie dit bericht.

De pizzabezorger werd rond 21.00 uur op 7 april overvallen door drie jongens waarbij hij zag dat één van de daders een vuurwapen in zijn hand had. Vervolgens werd de bezorger met het vuurwapen op zijn hoofd geslagen. De andere twee daders begonnen hem te slaan en te schoppen. De bezorger zag kans om te ontsnappen. Er werd dus geen buit gemaakt bij deze overval.



Signalement

De bezorger kon de volgende omschrijving geven van de daders:

Alle drie de daders schat hij tussen de 18 en 20 jaar. Ze droegen alle drie zwarte trainingspakken. 1 had een grijze hoodie, twee hadden zwarte capuchons. Alle drie droegen ze iets voor hun gezicht. Dader 1 was ongeveer 1.75-1.80m lang en had een donkere huidskleur. Daders 2 was zo’n 1.70m lang heeft ook een donkere huidskleur. Dader 3 schat hij ook ongeveer 1.70m en deze persoon was licht getint.



10 april: auto wordt gestolen bij overval op lachgasbezorger

Op zondagmiddag 10 april rond 15.45 uur kwam een bezorger van lachgas aan op het opgegeven adres aan de Houdringeweg. Twee jongens liepen op de auto af en de bezorger stapte uit zijn auto. Toen hij de kofferbak opende, werd hij overvallen door de twee jongens. De bezorger werd daarbij bedreigd met een vuurwapen. Hij wist te ontsnappen en zag even later dat beide jongens in zijn auto stapten en wegreden.



Signalement

De bezorger kon de volgende omschrijving geven van de daders:

Beide daders zijn jongens van rond de 20 jaar.

Dader 1 heeft een donkere huidskleur en stoppels op zijn kin. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, zwart schoudertasje en een donkergroene trainingsbroek.

Dader 2 droeg een zwarte glimmende jas met capuchon, zwart schoudertasje en een zwarte trainingsbroek.



Getuigen en tips gevraagd

Heeft u informatie over één of meerdere van deze overvallen van afgelopen week? Of heeft u camerabeelden of dashboard beelden die de politie kan helpen? Dan komt de politie graag in contact met u. Bel naar 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande tipformulier.