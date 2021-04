Twee verdachten van zakkenrollerij aangehouden

Agenten die zaterdag op de melding reageerden, overlegden met een officier van Justitie en kregen toestemming het tweetal buiten heterdaad aan te houden. Het gaat om inwoners van Winterswijk van 24 en 41 jaar oud. De politie zet het onderzoek naar de activiteiten van dit tweetal voort.

Uit onderzoek blijkt dat de mannen vermoedelijk vaker hebben toegeslagen, mogelijk op donderdagavond en op vrijdag en in meerdere supermarkten. Niet in alle gevallen zijn de gegevens van de slachtoffers al bekend, maar de agenten houden de aangifte-afspraken in de gaten. Bent u ook het slachtoffer geworden van zakkenrollerij, maar heeft u nog geen contact opgenomen met de politie? Doe dit dan alsnog, hoe meer aangiften, hoe sterker de zaak. U kunt contact met ons opnemen via:

- 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- de politieapp of het meldformulier op www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen