Verdachte aangehouden voor steekincident Daviottenweg

Aanleiding

De politie kreeg rond 02.45 uur de melding van een man met een steekverwonding in het been. Het incident speelde zich af in een woning aan de Daviottenweg in ’s-Hertogenbosch. Toen politieagenten kort na de uitgifte op de locatie van de melding arriveerden legden zij contact met het 28-jarige slachtoffer. Hij bleek inderdaad een steekwond aan een van zijn bovenbenen opgelopen te hebben.



Hulpverlening

In afwachting van de ambulance is het slachtoffer in eerste instantie door politieagenten behandeld aan zijn verwondingen. De politie deed dit o.a. door het plaatsen van een tourniquet (knelverband) om de bloeding te stoppen. Het verzorgend personeel van de ambulancedienst nam de behandeling over en vervoerde het slachtoffer naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis.



Aanhouding

Op het adres bleken meerdere personen te wonen. Kort na het aantreffen van het slachtoffer kwam een 45-jarige man én medebewoner als verdachte in beeld voor het steekincident. Hij is vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



Onderzoek opgestart

We zijn vervolgens een uitgebreid onderzoek gestart om een beeld te krijgen van wat er zich in de woning precies heeft afgespeeld. Daarvoor is technisch onderzoek verricht en zijn getuigen gehoord.



Vervolgonderzoek

De aanleiding is vooralsnog onduidelijk maar mogelijk dat een conflict in de huiselijke sfeer aan het steekincident is voorafgegaan. Zowel het slachtoffer als de verdachte worden vandaag gehoord om de aanleiding en toedracht helder te krijgen.



Wat doet de politie bij opsporing?

Getuigenoproep

Als er getuigen zijn van het incident zelf komen wij daar graag mee in contact. Heeft u iets gezien of info over wat er is voorgevallen? Bel ons via 0900-8844. Wilt u liever anoniem uw info aan ons verstrekken? Ook dat is mogelijk. Bel dan 0800-7000. Of gebruik het tipformulier hieronder.