Team West en Opsporing Verzocht: de moord op de Indiaan

Op 11 juni 1999 wordt het levenloze lichaam van de 47-jarige Hans Schonewille uit Leiden op een afgelegen plek in Aarlanderveen aangetroffen. Ondanks intensief onderzoek is deze moord tot nu toe niet opgelost. Op dinsdag 23 maart startte Opsporing Verzocht een 6-delige wekelijkse podcastserie over deze cold case. De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht wordt een foto getoond van een auto van het merk Rover die mogelijk ook een rol heeft gespeeld bij de moord.

Hopelijk ontknoping in laatste deel podcastserie

Deel 5 van deze podcastserie komt om 20.00 uur online op www.opsporingverzocht.nl/podcast. Omdat het rechercheteam op dit moment alle sporen en aanwijzingen onderzoekt, komt deel 6 nog niet volgende week uit, maar op een later moment, hopelijk met een ontknoping.

Babbeltruc Amsterdam

Verder vraagt Team West ook aandacht voor een babbeltruc in Amsterdam, met een link naar Leiden. Op dinsdag 15 december rond 15.45 uur wordt er bij een 85-jarig slachtoffer in Amsterdam- Zuid aangebeld. Omdat het slachtoffer een pakketje verwacht, opent hij de centrale toegangsdeur. Bij de voordeur vraagt een zogenaamde pakketbezorgster hem om ter plekke 99 eurocent te pinnen voor een envelop. Later blijkt dat het slachtoffer niet zijn eigen bankpas heeft teruggekregen, maar een bankpas die op 6 december 2020 in Leiden is gestolen. Met de bankpas van het slachtoffer uit Amsterdam wordt geld opgenomen bij geldautomaten in Rotterdam en Amstelveen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van drie verdachten die geld hebben opgenomen met de gestolen bankpas.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag om 21.30 uur op NPO1. De uitzending wordt woensdag herhaald om 12.05 uur op NPO2.

