Hennepkwekerij in bedrijfsloods, twee aanhoudingen

De afgelopen week was er speciale aandacht voor het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Op donderdag 23 april 2020 werd de controle gehouden in en rondom Roosendaal. Zie hier het bericht van de integrale actie. Op een perceel aan de Boerkensleen bleken een woning en twee loodsen te staan. Op zich zag dat er allemaal prima uit maar een oplettende agent merkte toch iets op. Aan de buitenkant bleek één van de loodsen groter te zijn dan aan de binnenkant. Een ingesteld onderzoek leverde een verborgen ruimte op. In die ruimte stond een zeer professionele hennepkwekerij met meer dan 2000 planten. De bewoners van de woning en tevens eigenaren van de loods werden hierop aangehouden. In de hennepkwekerij werd munitie gevonden. Onderzoek in de woning leverde ook nog eens munitie op en een geweer. De zaak wordt verder door de recherche afgehandeld. De gemeente is op de hoogte gesteld van de vondst en zal bestuurlijke maatregelen nemen.