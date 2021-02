Verdachten avondklokrellen op schermen in Rotterdam

Vernielingen, plunderingen, geweld tegen politiemensen en journalisten. Het ging er maandagavond 25 januari heftig aan toe met name op Rotterdam-Zuid. Meerdere agenten raakten gewond. De ravage en schade was enorm. Bijna 60 verdachten zijn die avond zelf aangehouden, grotendeels Rotterdammers.



Naar de relschoppers die nog niet zijn aangehouden, doet het onderzoeksteam er alles aan om de identiteit van de relschoppers te achterhalen en ze aan te houden. De bijna 6000 ontvangen beelden worden 24/7 bekeken en geanalyseerd.



De afgelopen tijd zijn tientallen verdachten getoond in Bureau Rijnmond, Opsporing Verzocht en op social media. En met resultaat. In totaal zijn sinds de start van het onderzoek zeven verdachten aangehouden. Twee van hen gaven gehoor aan onze oproepen om zich te melden bij het politiebureau.



Digitale schermen

Maar nog niet in alle gevallen is het gelukt de identiteit te achterhalen. Toch moet er iemand zijn die de verdachte kent of herkent. Door nu ook de digitale schermen op diverse locaties in Rotterdam in te zetten, kan dit heel lokaal zorgen voor cruciale informatie die kan leiden tot de aanhouding van een verdachte.



De foto’s van de verdachten van openlijke geweldpleging worden verspreid op de metersgrootte schermen onder ander bij

Reclamemasten o.a. Van Brienenoordbrug, Beneluxtunnel, Kleinpolderplein

Maxi-outdoorschermen o.a.Centraal Station, Zuidplein, Westblaak

Diverse schermen in omgeving van Centraal Station en Zuidplein

Lijnbaan en Beurstraverse

Supermarkten in groot Rotterdam

Trein- en metrostations

Melden

Tegen alle relschoppers zeggen we, laat het niet zo ver komen en meld je.

Kijk voor alle foto’s op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html



Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.