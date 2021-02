Drugslab in Kootstertille ontmanteld

In het drugslab werd methamfetamine (crystal meth) geproduceerd. Agenten troffen in de loods grondstoffen aan voor de productie van deze synthetische harddrugs Het drugslab was ten tijde van de inval in werking. Met deze inval is daarmee een einde gemaakt aan de productie van synthetische drugs en ook aan een gevaarlijke situatie voor omwonenden. Een drugslab kan zorgen voor brand of een ontploffing en er wordt met levensgevaarlijke chemicaliën gewerkt.

Aanhoudingen

De twee verdachten zijn in een cel ingesloten. Zij worden gehoord over hun betrokkenheid bij het drugslab. Uit onderzoek moet blijken wat hun rol is geweest bij de productie van de drugs. Meerdere aanhoudingen worden in dit onderzoek niet uitgesloten. Het drugslab wordt vandaag ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), die gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.

Zien, ruiken, horen

Vaak wordt de politie door omwonenden getipt op drugslabs. Mensen in de buurt zijn erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waaraan je drugslabs kunt herkennen, open daarvoor deze flyer.

Groot risico

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.