Politie houdt verdachte overval woning aan

Werkendam - Een 37-jarige man uit Tilburg is zaterdag 9 januari rond 14.45 uur aangehouden op de Vissersdijk. De man wordt er van verdacht betrokken te zijn bij de overval op een woning in Werkendam in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man is ingesloten voor verder onderzoek.