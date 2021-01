Aanhouding 21-jarige phisher

Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland kwam de man op het spoor dankzij een bank die voor meer dan €400.000 euro verdachte transacties had tegengehouden en aan de bel trok.

In de zaak, waarin de verdachte werd aangehouden, zijn naar (potentiële) slachtoffers onder andere mails en sms’jes gestuurd waarin stond dat de inschrijving bij WoningNet verliep. Om die inschrijving te verlengen hoefde iemand alleen maar even op de directe betaallink te klikken. Maar helaas: de mail/sms kwam niet echt van WoningNet en de betaallink bleek een phishinglink.

In totaal is er in dit onderzoek zo’n 130.000 euro buit gemaakt in de laatste maanden van 2020. Zo’n 100 mensen uit het hele land zijn slachtoffer. Het onderzoek van de politie gaat nog verder en richt zich ook op de mate van betrokkenheid van de aangehouden verdachte.