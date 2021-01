Verdachten aangehouden in onderzoek naar woningoverval

De verdachten zijn een 16-jarige jongen en een 20-jarige jongeman. Beiden zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis bevolen bij beide verdachten.

De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd over deze overval:

Politie zoekt getuigen woningoverval

18-12-2020 |

Schoorl - De politie is op zoek naar getuigen van een overval die op donderdagavond plaats vond in een woning aan de Poelenburgerlaan in Schoorl. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Omstreeks 22.15 uur kreeg de politie melding van de overval. Twee gemaskerde mannen overvielen een vrouw die in de woning aanwezig was, waarbij zij gebruik maakten van een wapen. Zij eisten geld. Na de overval vertrokken beide daders in onbekende richting met een onbekend geldbedrag.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werden echter geen verdachte personen meer aangetroffen.

2020269202