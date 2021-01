Drie jonge jongens beroofd door drie oudere jongens

De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen van het voorval en de verplaatsingen. De vijf jongens hebben zich met vijf fietsen verplaatst en waren ongeveer 21.45 uur op de Binnenweg bij de pinapparaten van de ING- en Rabobank. Met name een ouder stel was in de buurt van de ING-bank, de politie roept hen op zich te melden via 0900-8844. Ook andere getuigen zijn van harte welkom, net als eventuele beelden van de verplaatsingen tussen de Cruquiusweg en Binnenweg. Beelden van dashcams uit die buurt op dat tijdstip kunnen ook de politie behulpzaam zijn bij het oplossen van het misdrijf. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021011134.

De jongens hebben aangifte gedaan en hen wordt slachtofferhulp aangeboden.