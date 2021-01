De psychologe werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Ze overleed als gevolg van een steekwond, recht in haar hart. De afgelopen 24 jaar probeerde de politie meermaals de zaak op te lossen. Tot op de dag van vandaag is niemand aangehouden. Nog altijd is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in die laatste momenten van het leven van het slachtoffer.

Cruciale informatie

Door op grote schaal aandacht te vragen voor de zaak uit 1997 hoopt de politie dat mensen die cruciale informatie alsnog zullen delen. Vanaf 18 januari vraagt de politie op verschillende manieren, lokaal en landelijk, aandacht voor de zaak in de hoop mensen te bereiken die belangrijke informatie hebben. Eerder onderzoek naar cold cases toont aan dat daders in deze zaken vaak aan mensen in hun omgeving vertellen wat ze hebben gedaan. De politie denkt daarom dat er personen moeten zijn die meer weten over de dood van Els en misschien zelfs kunnen vertellen wie verantwoordelijk is voor haar overlijden. De politie stelt nu alles in het werk om met die mensen in contact te komen.

Nooit te laat om te praten!

Het is nooit te laat om te praten, benadrukken de rechercheurs. De nabestaanden van Els Slurink hopen nog elke dag op antwoorden. Voor hen is het is onverteerbaar dat zij niet weten wie Els om het leven bracht en waarom. Er is de politie alles aan gelegen de familie eindelijk duidelijkheid te kunnen geven. En uiteraard de persoon op te sporen die dit heeft gedaan.

Cold cases: maatwerk

Dit jaar start de politie een nieuw communicatieoffensief rond cold cases ter vervanging van de jaarlijkse coldcasekalender. Het onderzoek naar de dood van Els Slurink is de eerste zaak die op deze wijze onder de aandacht wordt gebracht. Gedurende het jaar zal de politie voor verschillende cold cases vanuit het hele land op grote schaal aandacht vragen. Welke zaken op welk moment in de schijnwerpers komen, wordt vooraf niet bekend gemaakt. Zo krijgt iedere geselecteerde zaak op het juiste moment de verdiende aandacht. Volgens deze nieuwe strategie zullen minder zaken de revue passeren dan de 52 die jaarlijks op de coldcasekalender verschenen. Maar voor de geselecteerde zaken wordt gekeken naar de meest geschikte doelgroepen en kanalen, maatwerk dus.

Oproep tips

Bijna honderd locaties in de stad Groningen zijn gedurende twee weken voorzien van abriposters met daarop de vraag ‘Wie bracht Els Slurink om het leven?’, gevolgd door contactmogelijkheden om tips door te geven. Ook een digitaal billboard op de Grote Markt vraagt aandacht voor de zaak. Ook zal het Mobiel Media Lab op verschillende plekken in de stad Groningen verschijnen. Ook krijgt de cold case aandacht in de lokale en nationale sociale mediakanalen van de politie. Informatie over de cold case is ook snel en eenvoudig te raadplegen via www.politie.nl/elsslurink.

Opsporing Verzocht

Een extra lange aflevering van het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt op 26 januari aandacht aan de zaak. Daarin een reconstructie van de laatste dag van Els Slurink. Nabestaanden vertellen wie Els was en welke impact haar plotselinge overlijden nog altijd heeft. En uiteraard licht de politie de laatste stand van zaken in het onderzoek toe.

Beloning

De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader(s).

Informatie?

Vermoedt u wie Els om het leven heeft gebracht? Of heeft u andere informatie die misschien van belang kan zijn in het onderzoek naar haar dood? De kleinste stukjes informatie kunnen van belang zijn. Het is nooit te laat om te praten. Help nabestaanden uit hun onzekerheid. Bel de gratis Opsporingstiplijn 0800-6070 of mail naar coldcase@politie.nl . U kunt uw informatie desnoods anoniem delen door te bellen met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

Op het achterhouden van informatie over een strafbaar feit staat geen straf. U kunt deze informatie ook na jarenlang zwijgen alsnog delen. De coldcaserechercheurs gaan graag met u in gesprek.