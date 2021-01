Drie aanhoudingen in Drenthe voor opruiing

De politie startte een onderzoek nadat zij informatie had gekregen dat de jongeren de post op social media hadden gedeeld. De afgelopen dagen zien we dat na invoering van de avondklok op sociale media wordt opgeroepen tot ongeregeldheden.

Het drietal had op hun social media accounts de oproep tot rellen meerdere keren gedeeld. Onderzoek van de politie leidde tot hun identiteit en woonplaats. De officier van justitie heeft toestemming gegeven voor de aanhoudingen. Zij zijn vervolgens aangehouden en verhoord. Er is proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding van deze berichten zullen er nog meer aanhoudingen gaan plaatsvinden.

Opruiing

Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Hieronder valt ook opruiing; het al dan niet via social media aanzetten tot strafbare feiten. Op onze website is meer informatie te vinden over de maatregelen rondom corona.

Ziet u dat er in uw omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden of heeft u andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via het meldformulier op politie.nl of 0900-8844.