9 aanhoudingen in Noord-Holland

Twee personen zijn dinsdag in Alkmaar en Heerhugowaard buiten heterdaad aangehouden voor opruiing. Zij hadden maandag opgeroepen tot rellen. Zij zitten nog vast. Verder zijn in Alkmaar (2), Haarlem (4) en Lijnden (1) nog zeven personen aangehouden voor het overtreden van de wet ID of het niet voldoen aan bevel of vordering. De verdachten zijn in de leeftijd van 15 tot 34 jaar oud.



Het is duidelijk dat het overgrote deel van de mensen zich zorgen maakt over de rellen. De hele dag kwam via verschillende kanalen informatie binnen bij de politie van mogelijke intenties om te gaan rellen. Heel veel mensen die dit soort berichten tegenkwamen, hebben dat bij ons gemeld. Dit wordt erg gewaardeerd, omdat dit kan helpen ordeverstoringen te voorkomen. De politie voelt zich hier door gesteund en het geeft ons het vertrouwen dat we met zijn allen dit soort ongeregeldheden willen voorkomen.



Wij vragen u dan ook alle informatie die u heeft over mogelijke aankomende rellen te blijven delen met de politie. U kunt een melding doen via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Let op! Deel dit alleen met de politie en deel zelf deze berichten niet via social media. Het delen van zo’n bericht kan grote gevolgen hebben. Het kan juist ongeregeldheden in de hand werken en is mogelijk zelfs strafbaar.



Onderzoek en getuigenoproep

De recherche doet ook onderzoek naar verdachten die zich de afgelopen dagen schuldig maakten aan strafbare feiten. Beelden op social media en van bodycams zullen daar voor gebruikt worden. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Heeft u zelf nog informatie over mogelijke relschoppers, deel dit dan via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Heeft u beeldenl van de ongeregeldheden die kunnen helpen bij dit onderzoek, deel dit dan met ons via www.politie.nl/upload.