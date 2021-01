2 verdachten opgepakt voor woningoverval Duizel

Den Haag - De politie in Den Haag hield vandaag in alle vroegte twee mannen uit Poeldijk en Monster aan voor betrokkenheid bij een woningoverval in Duizel. Op dinsdag 22 september 2020 werd daar een vrouw in haar woning overvallen door meerdere mannen. Twee andere verdachten zijn al eerder aangehouden kort na de overval.