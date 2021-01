Twee mannen aangehouden voor opruiing

De man uit Neede werd woensdag 27 januari aangehouden. Hij is vrijdag 29 januari voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden.

De man uit Winterswijk werd vrijdagmiddag 29 januari aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.

De politie startte een onderzoek nadat informatie binnenkwam over posts met opruiende teksten die door de mannen op Social media werden geplaatst. De afgelopen dagen zien we dat na invoering van de avondklok op sociale media wordt opgeroepen tot ongeregeldheden.

Bezoek en brief

In dit onderzoek kwamen ook namen van jongeren naar voren die lid zijn geworden van een app-groep of die instemmend op opruiende berichten reageerden.

Agenten hebben, mede namens de burgemeester van de gemeente Winterswijk en de burgemeester van de gemeente Berkelland, aan de ouders van deze jongeren een brief uitgereikt. In deze brief wordt uitgelegd dat het aanzetten tot strafbare feiten of geweld tegen het openbaar gezag een misdrijf is en het vervelende gevolgen kan hebben.

Opruiing

Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Hieronder valt ook opruiing; het al dan niet via Social media aanzetten tot strafbare feiten.

Denk aan je toekomst

Denk goed na voor je een bericht plaatst of deelt op Social media of in chatgroepen. Dit kan grote consequenties hebben. Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad. En een strafblad heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis!

Op onze website is meer informatie te vinden over de maatregelen rondom corona.

Ziet u dat er in uw omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden of heeft u andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via het meldformulier op politie.nl of 0900-8844.

