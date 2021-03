Dode aangetroffen in drugslab

Rond middernacht ging de politie naar de locatie toen zij een melding van de bewoner ontving. In de schuur zou een levenloos persoon liggen. Omdat de agenten rondom het pand een sterke chemische lucht roken, die veelal ontstaat bij het produceren van synthetische drugs, werd de brandweer ingeschakeld. Toen de brandweer het sein veilig gaf, trad de politie binnen. In de ruimte, die ingericht was als een drugslab, troffen zij een dode aan. De identiteit van deze persoon is nog niet vastgesteld. De bewoner is aangemerkt als verdachte. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.