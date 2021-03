Zes aanhoudingen in onderzoek naar vriend-in-noodfraude

Om de vriend-in-nood-fraude efficiënter aan te pakken, worden alle landelijke internet-aangiftes door het cybercrimeteam in Oost-Nederland gebundeld en geautomatiseerd onderzocht op naam en telefoonnummer/bankrekeningnummer. Hiermee kan geanalyseerd worden hoe de netwerken in elkaar zitten. Door al deze zaken op deze manier naast elkaar te leggen, ontstaan er clusters van oplichtingen die zeer waarschijnlijk door hetzelfde criminele netwerk gepleegd zijn.



Een geldezel is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten. Hierbij wordt frauduleus verkregen geld doorgesluisd naar criminelen.



Vriend-in-nood-fraude is een van de vele manieren die dadergroepen gebruiken om hun slachtoffers op te lichten via WhatsApp. Slachtoffers worden benaderd door personen die zich voordoen als familie of bekenden. Deze persoon zegt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft en vraagt vervolgens om financiële hulp, omdat de bekende zogenaamd bij zijn/haar rekening kan.



Slachtoffer geworden van vriend-in-nood-fraude? Doe altijd aangifte bij de politie.

https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html