Reactie politie op uitzending Zembla

In die uitzending werd de regelgeving en registratie van het geweld belicht en kwamen drie incidenten in Rotterdam aan bod. De heftige beelden die in de uitzending getoond werden, geven volgens de politie een onevenwichtig en onvolledig beeld over de inzet van surveillancehonden. Zembla zette de getoonde incidenten neer als een veelvoorkomende gang van zaken, om vervolgens te suggereren dat het met de inzetcriteria van politiehonden helemaal mis is, terwijl het bij duizenden incidenten per jaar goed gaat. Beschikbare informatie leek met dat doel selectief gebruikt. Dat was een keuze van Zembla zelf.



Ook voor deze nieuwe uitzending klopte Zembla met vragen bij ons aan. Zo kreeg de Korpsstaf vragen over de wet- en regelgeving rondom de inzet van surveillancehonden, de eenheid Den Haag over een casus in Ypenburg en de eenheid Rotterdam ontving vervolgvragen over de casus Hilledijk en de inzet bij het tankstation in Rhoon.



Als politie zijn we voorstander van kritische onderzoeksjournalistiek. De vorige keer werkten wij uitgebreid mee aan de interviewverzoeken over de inzet van surveillancehonden door de politie. We gaven inzicht in de manier van trainen en wat beter kon. Ook gaven wij antwoord op vragen over de drie incidenten. Het geven van nieuwe interviews wordt grotendeels een herhaling van zetten. Bovendien wilde de politie voorkomen dat, door de wijze waarop Zembla de beschikbare informatie selecteert, een onevenwichtig beeld zou ontstaan.



De politie heeft samen met het OM Rotterdam daarom besloten in deze tweede uitzending niet voor camera te reageren, maar schriftelijk. Deze schriftelijke beantwoording is onderaan dit bericht bijgevoegd. Hiermee geven we de lezer de ruimte om ook onze zijde, van de door Zembla belichte incidenten, tot zich te nemen. Hoewel dit voor ons geen gangbare manier is om met journalistieke vragen om te gaan, zetten we deze stap weloverwogen.



