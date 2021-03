Aanhouding verdachte #EncroChat

De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij de handel in grote partijen synthetische drugs (MDMA). Na de aanhouding van de 39-jarige verdachte heeft de recherche een doorzoeking gedaan in zijn woning in Wormerveer. Bij deze doorzoeking werden onder andere een groot geldbedrag, een luxe personenauto, munitie en een Sky ECC cryptotelefoon in beslaggenomen.

De recherche zet het onderzoek voort.

De verdachte is inmiddels voorgeleid bij de rechtercommissaris en in bewaring gesteld.

Voor meer informatie over de opsporingsactiviteiten rondom EncroChat, zie -> dit persbericht