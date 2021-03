Verdachte aangehouden voor aanranding en schennispleging

Nadat de politie eind februari twee meldingen ontving over aanrandingen in het centrum in Roermond is er een onderzoek ingesteld door agenten van het basisteam Roermond in samenwerking met de afdeling Zeden van de Limburgse politie.



Tijdens dat onderzoek kwam de verdachte in beeld en donderdag werd hij op straat in Horn aangehouden. Er zijn bij de politie twee aangiften gedaan van aanranding. De man sprak de vrouwen aan en tijdens het gesprek betastte de verdachte de vrouwen onzedelijk. Naast deze twee aangiften werd er afgelopen week door een vrouw ook aangifte gedaan van schennispleging door de verdachte. Dit zou op dinsdag 9 maart in het centrum van Roermond hebben plaatsgevonden. Ook een tweede melding van schennispleging is inmiddels bij de politie bekend. Daarvan wordt vrijdagmiddag de aangifte opgenomen.



Mogelijk meer slachtoffers

De man is na aanhouding overgebracht naar het politiebureau en zit vast. De politie vermoed dat er mogelijk meer slachtoffers zijn. Ben jij slachtoffer geworden van aanranding, en heb je je nog niet bij de politie gemeld, neem dan contact op met de afdeling Zeden via tel. 0900 8844. Voor meer informatie over seksueel misbruik kunt u ook terecht op de themapagina op onze website.