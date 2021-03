Agent loopt bijtwond op bij aanhouding geweldpleger

De 32-jarige Dordtse veelpleger moest worden aangehouden omdat hij kort voor middernacht in de gemeente Oostvoorne van een auto een spiegel, raamwisser en andere zaken vernielde. De man vertrok daarop met een taxi richting Dordrecht. Toen agenten de man in de taxi zagen rijden, werd de bestuurder staande gehouden. De 32-jarige man stapte direct uit liet zich daarbij niet onbetuigd, ging het gevecht met de agenten aan en beet daarbij een 26-jarige agent tot bloedend toe in zijn bovenbeen. De politieagenten moesten daarop geweld toepassen om de man die volledig buiten zinnen was aan te houden. Hij werd ingesloten voor nader verhoor. De agent moest zich onder doktersbehandeling laten stelen, maar kon zijn dienst wel afmaken. Hij deed aangifte van zware mishandeling.



De aanhouding op straat zorgde voor het nodige tumult. Omstanders die hierop afkwamen, maakten met hun mobiele telefoon beelden van het incident. De politie komt graag in contact met deze getuigen en verzoekt om beelden van het incident.