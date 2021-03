Verdachte wapenvondst Zwolle ook verdachte in onderzoek naar moord op Henk Wolters

Op 4 maart werd in het regionale opsporingsprogramma bekend gemaakt dat het wapen waarmee Wolters was doodgeschoten, was gevonden.

Het wapen was onderdeel van de omvangrijke wapenvondst bij landgoed de Schellerberg in Zwolle.

De bijzonderheden over het onderzoek zijn hier te vinden. Daar vindt u ook hoe u contact kunt krijgen met het onderzoeksteam.

