Opnieuw twee aanhoudingen voor inbraken in Tilburgse bergingen

Eerder deze week, maandag 22 maart, brachten we een bericht naar buiten dat de politie een verdachte had aangehouden voor het inbreken in bergingen. In die berichtgeving waarschuwden we dat er een forse toename is in het aantal inbraken in bergingen en schuurtjes. De politie raadt mensen daarom aan hun bergingen goed af te sluiten en fietsen op slot te zetten, zo mogelijk met een extra slot.