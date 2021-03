Schade aan teststraat door zelf gefabriceerd voorwerp

De politie stelde een forensisch onderzoek in, hierbij geassisteerd door de Explosieven Opruimingsdienst. Inmiddels is bekend geworden dat het om een zelf gefabriceerd voorwerp gaat. Doordat het voorwerp vlak voor de gevel ontplofte, raakten de ruiten vermoedelijk door de drukgolf vernield. Het pand liep verder lichte schade op. Tijdens het incident was een beveiliger in het pand aanwezig.

De politie stelt een onderzoek in naar de dader en verzoekt eventuele getuigen om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

De politie publiceerde eerder dit persbericht: https://www.politie.nl/nieuws/2021/maart/3/04-ontploffing-coronateststraat-bovenkarspel.html