Aanhouding in onderzoek dood Serdar Ay

Amsterdam - In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 werd op de Vreedenhaven/Hoekenes in Amsterdam-Osdorp de 33-jarige Serdar Ay neergeschoten. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) doet onderzoek naar zijn dood en heeft op dinsdag 30 maart 2021 een verdachte aan kunnen houden.