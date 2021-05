Politie waarschuwt voor phishing met QR-codes

QR is de afkorting van ‘Quick Response’ (snelle reactie). Een QR-code bestaat uit een vierkantje dat is opgebouwd uit zwarte en witte blokjes. In die blokjes zit informatie.



Een QR-code kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een URL aan te bieden. De code wordt met de camera van een smartphone gescand en met een QR-lezer omgezet in een URL. Vervolgens toont de browser van uw telefoon de bijbehorende website. Het voordeel hiervan is dat u niet zelf het internetadres hoeft over te typen.



Maar QR-codes kunnen ook gebruikt worden om andere informatie door te geven. Een code bijvoorbeeld, een telefoonnummer, een betaalverzoek of een hele tekst.



Het gevaar zit hem erin dat u niet kunt zien welke informatie er in zo’n QR-code staat. U kunt vooraf de URL die hoort bij een QR-code namelijk niet zien. Wanneer u een QR-code scant van een onbekende, weet u nooit zeker wat u doet.