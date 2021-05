Politie houdt tien jongemannen aan na gevecht met BOA's

Voor het onderzoek in deze zaak is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien van dit incident of beschikt u over andere informatie zoals bijvoorbeeld camerabeelden van het incident of van hetgeen er aan vooraf ging, dan komen we graag met u in contact. U kunt uw melding doorgeven via het onderstaande tipformulier of u kunt bellen met telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

De politie vindt agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak onacceptabel. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

Meer informatie over geweld tegen politie en mensen met een publieke taak

(2021214907/hk)