Nog 2 geweldplegers Den Bosch onbekend ondanks tonen foto's

Vooralsnog weten we jammer genoeg nog steeds niet wie de laatste twee verdachten zijn, maar we blijven naar hen op zoek en informatie over hun identiteit is nog altijd welkom. Hun foto's blijven op onze website zichtbaar totdat ook hun identiteit bij ons is vastgesteld. De 20 jongens die zich wel hebben gemeld, kunnen de komende tijd een uitnodiging verwachten van de recherche voor verhoor. Op de avond van de geweldpleging, vrijdag 30 oktober 2020, werden al drie jongens kort na het incident aangehouden. Uiteindelijk is het aan het Openbaar Ministerie om te beslissen wie van hen en waarvoor ze worden vervolgd. De coördinator van het onderzoek bij de districtsrecherche in Den Bosch, is verheugd dat zoveel verdachten de verstandige keuze maakten om zich te komen melden. “We hebben het hier over jonge gasten. Het openbaar tonen van foto’s was het laatste redmiddel om achter hun identiteit te komen. Dat doen we niet zomaar, daar denken we goed over na,” vertelt hij. “Maar het gaat hier om een ernstig geval van geweldpleging tegen een groepje van vier vrienden. We waren het er samen met de officier van justitie wel over eens dat daders daar niet mee weg mochten komen,“ besluit hij.



Stoepborden

Uit het onderzoek was naar voren gekomen dat de verdachten waarschijnlijk uit Vught en omgeving zouden komen. Daarom richtten we onze pijlen vooral op de inwoners van Vught met de vraag wie de jongens op de foto’s misschien herkenden. We plaatsten op vier locaties in Vught grote stoepborden met daarop een verwijzing naar onze website waar de foto’s te bekijken waren. Behalve de stoepborden besteedden we meerdere keren aandacht aan de zaak via onze social media kanalen, wat uiteindelijk zijn vruchten afwierp. “De 20 verdachten die zich hebben gemeld komen inderdaad allemaal uit Vught of de directe omgeving daarvan,” zegt de recherchecoördinator. “We zochten dus in de goede hoek. Waarom de groep verdachten het op de vier vrienden had voorzien hopen we uit de verhoren duidelijk te krijgen.”



Flinke klappen

Die vrijdagavond besluit een groepje van vier vrienden vanuit de ouderlijke woning van één van hen nog even een rondje te gaan lopen. Als ze nabij de Parade de Bossche binnenstad inlopen, krijgen ze in de smiezen dat een grote groep jongens het op ze voorzien heeft. De slachtoffers worden aangevallen, krijgen flinke klappen en van sommigen wordt hun telefoon weggehaald. Eén van hen weet nog wel met 112 te bellen. Als de gealarmeerde politie arriveert, gaan de aanvallers er vandoor. Het lukt de agenten echter om nog drie ervan in de kraag te vatten.