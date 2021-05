Politie pakt 2 verdachten op voor woningoverval in Best

Overval

Meerdere mannen drongen op donderdag 4 februari rond 09.45 uur de woning van het slachtoffer binnen. Zij stond op het punt haar hond uit te laten. De mannen mishandelden de bewoonster en dwongen haar om geld en sieraden af te staan. Gelukkig was het slachtoffer in staat om een luid alarm te activeren door op haar alarmkop te drukken. Dat schrikte de mannen dusdanig af dat zij vluchtten. Zij maakten vermoedelijk gebruik van een witte bestelbus.

De bewoonster liep diverse botbreuken op aan haar gelaat als gevolg van het door de overvallers gebruikte geweld. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en is daar behandeld aan haar verwondingen.

Een woningoverval is een zeer gewelddadige vorm van criminaliteit die een zware inbreuk maakt op slachtoffers. Wij nemen woningovervallen uiterst serieus en daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan zoals in deze zaak. Lees er meer over op onze themapagina.

Onderzoek

Onze forensische rechercheurs onderzochten de woning en locatie op bruikbare sporen en andere aanwijzingen. Ook stelden we een onderzoek in de omgeving in naar getuigen, camerabeelden of mensen met andere info over deze zaak.

Aanhouding verdachten

Tijdens het onderzoek kwamen beide verdachten in beeld. Het gaat respectievelijk om een 33-jarige man uit Veldhoven en een 29-jarige man uit Valkenswaard. Beide verdachten zijn vanmorgen aangehouden in hun woonplaatsen op verdenking van betrokkenheid bij de overval.

Vervolgonderzoek

Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek en worden uitgebreid verhoord