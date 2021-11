Straatdealer op heterdaad gearresteerd in Leerdam

Politieonderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband in Leerdam leidde begin 2021 tot meerdere invallen en de arrestatie van vijf verdachten. De informatie die los kwam door deze actie leverde de politie nieuwe aanknopingspunten op om de drugscriminaliteit in Leerdam en omstreken verder tegen te gaan.

Nieuwe aanhouding

De arrestatie van een 21-jarige man uit Leerdam is daar een voorbeeld van. De verdachte was op woensdag 17 november in Leerdam aanwezig voor de verkoop van cocaïne op straat. De politie arresteerde de Leerdammer op heterdaad tijdens een drugsdeal. Hij had daarbij een handelshoeveelheid cocaïne op zak. Een vervolgonderzoek in een woning in Leerdam leverde ruim 5000 euro in contanten op, daarnaast werden materialen om drugs te wegen en verpakken aangetroffen. De aangetroffen drugs wordt vernietigd en het geld is in verband met de verdenking van witwassen in beslag genomen. Ook zijn diverse telefoons in beslag genomen.

Hechtenis

De verdachte zit momenteel in hechtenis voor verder verhoor en wordt binnenkort voorgeleid bij een rechter commissaris. Aanvullende aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Ziet u iets verdachts?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.