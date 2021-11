Man aangehouden in Hilversum na oproepen tot geweld

De politie startte een onderzoek nadat zij informatie had gekregen dat de 32-jarige man uit Hilversum op social media opriep tot geweld. De afgelopen tijd zien we na de aanscherpingen van de corona-maatregelen dat er veelvuldig wordt opgeroepen op sociale media tot ongeregeldheden.

Onderzoek van de politie leidde tot de identiteit en woonplaats. De officier van justitie heeft toestemming gegeven voor zijn aanhouding. De verdachte werd gisterenavond rond 20u00 aangehouden en verhoord.

Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis.

Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Hieronder valt ook opruiing; het al dan niet via social media aanzetten tot strafbare feiten. Op onze website is meer informatie te vinden over de maatregelen rondom corona.