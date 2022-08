Twee verdachten aangehouden van bankhelpdeskfraude

Het geschrokken slachtoffer kreeg gerichte instructies. Zo moest zij inloggen op de computer op haar bankrekening. De helpdeskmedewerker vroeg vervolgens om de pincode en vervolgens het opnamelimiet te verhogen. Er zou iemand komen om de bankpas en de randomreader op te halen aan huis. Rond 13.30 uur stond daar een “bankmedewerker” aan de deur om het bankpasje en de randomreader in ontvangst te nemen. In een half uur zouden deze weer retour komen. De vrouw kreeg er een raar gevoel bij, maar ging op dat moment toch mee met het verhaal. Na vertrek ging ze naar de buurman die haar direct hielp de politie te alarmeren. Ondertussen werd er 5.000,- euro van haar rekening gepind in Dedemsvaart.

Mevrouw had een goed signalement en er was inmiddels uit de straat beeldmateriaal beschikbaar van de vermoedelijke “bankmedewerker”. Agenten kwamen bij het slachtoffer thuis voor het aanhoren van het verhaal en het opnemen van de aangifte. De agenten kregen een vergelijkbare melding elders in Balkbrug. Daar zouden ze over een kwartier de bankpas komen ophalen. Daar werd de bankmedewerker opgewacht. Deze kwam helaas voor de agenten niet opdagen. Tegen 17.00 uur wederom een vergelijkbare melding in Balkbrug. Agenten reageerden snel maar mistten de bankmedewerker maar net. Met een looprichting en een signalement zochten agenten in de omgeving. Daar troffen ze een auto met twee mannen geparkeerd op de weg. Na aanspreken bleek in deze auto een man te zitten die sprekend leek op het opgegeven signalement van de slachtoffers. In het middenconsole werd de 5.000,- euro aangetroffen.

Agenten hielden de twee 21-jarige inzittenden uit Kerkrade en Rotterdam aan. Ze werden naar het politiebureau vervoerd en de auto werd voor onderzoek in beslaggenomen. In de auto lag een groot geldbedrag en nog meer voorwerpen waarop verder onderzoek kon worden verricht.