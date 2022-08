Overvaller winkel Hilversum aangehouden

Afgelopen dinsdag 9 augustus is de winkel in Hilversum overvallen. Hij is donderdag 11 augustus aangehouden en wordt gehoord over zijn betrokkenheid in deze zaak. Ook doen wij nog steeds onderzoek naar mogelijke andere betrokkenen en toekomstige aanhoudingen sluiten wij dan ook niet uit.

Getuigenoproep

Wie was er rond 08.30 uur in de buurt van de Kerkstraat in Hilversum? Heeft u mogelijk iets gezien of gehoord en dit nog niet met ons gedeeld? Of heeft u camerabeelden die wij nog niet gezien hebben? Neem dan contact op via onderstaand formulier of via 0900-8844. Liever anoniem melding maken? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Alle informatie is welkom.