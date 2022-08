Politie zoekt informatie over in Kiel-Windeweer aangetroffen overleden persoon

Tess is opgegroeid in de omgeving van Roermond en had geen vaste woon- of verblijfplaats. In de laatste weken van juli is er voor het laatst contact geweest tussen Tess en zijn familie. Op maandagmiddag 22 augustus werd hij overleden aangetroffen in Kiel-Windeweer. De politie wil graag weten wat er in de periode tussen 15 juli en het aantreffen van zijn lichaam is gebeurd. Het is op dit moment niet duidelijk waar hij de afgelopen weken verbleef en met wie hij zoal contact heeft gehad. Omdat er nog veel vragen zijn in dit onderzoek, deelt de politie zijn foto en naam. De politie houdt er ook rekening mee dat Tess mogelijk een andere naam gebruikte of zich onder een andere naam voorstelde.

Onderzoek na aantreffen drugslab

Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt volop en is een Team Grootschalige Opsporing gestart. Er wordt met meerdere scenario’s rekening gehouden. Zondag werd er aan de Nieuwe Compagnie een onderzoek gestart na het aantreffen van een hoeveelheid drugsafval en goederen die te maken hebben met de productie van drugs. Na onderzoek bleek het te gaan om een drugslab op die locatie, die in werking is geweest. Na het aantreffen van deze materialen werden zondag een 68-jarige man en een 65-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen op het terrein aangehouden, op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. Er wordt onderzocht of er sprake is van een relatie tussen het aantreffen van het lab en aantreffen van de overleden persoon. De aangehouden verdachten worden op dit moment nog gehoord en hun rol wordt onderzocht. Zij zitten nog vast.

Informatie delen

Mensen met informatie over Tess Abels of het aangetroffen drugslab worden dringend opgeroepen zich bij de politie te melden. Heeft u relevante informatie over Tess Abels? Of heeft u hem mogelijk na vrijdag 15 juli 2022 ergens gezien of gesproken? Vul dan het online tipformulier onder deze pagina in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844, via Team Criminele Inlichtingen (088 - 661 77 34) of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook via www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier invullen.