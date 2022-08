Verdachte telefoondiscounter.nl aangehouden

Online webshop

Het onderzoek naar de verdachte kwam tot stand na een melding van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). De oplichting zou al langere tijd plaatsvinden via een online webshop gericht op mobiele telefoons: telefoondiscounter.nl. De eigenaar van deze webshop, de 27-jarige man uit Vleuten, zou meer dan 300 klanten geen telefoons hebben geleverd nadat zij hier wel voor hadden betaald.

Oplichting

De verdachte uit Vleuten werd na uitvoerig onderzoek op 24 augustus aangehouden. Hij heeft zich, op verzoek van de politie, zelf gemeld op het politiebureau. Hij wordt verdacht van (internet)oplichting. De verdachte zit momenteel nog vast voor verder verhoor. De webshop werd vooruitlopend op deze arrestatie al in juni 2022 uit de lucht gehaald.

Voorkom oplichting tips

Veel webwinkels hebben hun zaakjes goed op orde en doen er alles aan om hun klant tevreden te houden. Helaas zijn er ook webshops die het wat minder goed met hun klanten voor hebben. De politie waarschuwde onlangs weer voor een aantal webwinkels. Voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop, kunt u hier controleren of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan. Of Lees deze uitgebreide lijst met tips van Thuiswinkelwaarborg.