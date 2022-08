Aanhouding voor 120 zaken van internetoplichting

Het vermoeden is dat de verdachte contact legde met de slachtoffers via een verkoopsite. Daar zou hij zich hebben voorgedaan voor als potentiele koper. Waarschijnlijk vroeg hij in een gesprek aan de verkopende partij, het latere slachtoffer dus, om een verificatie uit te voeren door 1 eurocent over te maken. Daarvoor zou hij een link hebben gestuurd met een betaalverzoek. Mensen kwamen dan op een website buiten de omgeving van de verkoopsite. Daarmee valt de kopersbescherming weg. Op die website moesten de slachtoffers gegevens in voeren om die cent over te maken. Die gegevens waren echter ook zichtbaar voor de dader. Met die gegevens kon de verdachte internetbankieren met de rekeningen van de slachtoffer. Hij wordt ervan verdacht op deze manier online aankopen te hebben gedaan.



De banken kregen meldingen van klanten waarna zij aangifte deden bij de politie. De meldingen van drie dezelfde banken waren terug te leiden tot dezelfde verdachte. Het gaat om in totaal ongeveer 120 incidenten. Hiermee zijn vele duizenden euro’s weggenomen.



Aansluitend op de uitgebreide onderzoeken van de banken heeft de politie verder onderzoek gedaan en in overleg met het Openbaar Ministerie een aanhouding en huiszoeking gedaan. De 20-jarige verdachte is op een locatie in Rotterdam aangehouden. Hij is inmiddels voorgeleid en in bewaring gesteld.



Hoe herkent u betaalverzoekfraude/ phising?

https://www.politie.nl/informatie/wat-is-betaalverzoekfraude.html