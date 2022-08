Man aangehouden voor dumpingen op snelweg A7

Op de A7 ter hoogte van Marum zijn in de nacht van 31 juli op 1 augustus rond 03:00 uur pallets, afval en hout gedumpt. Daardoor ontstaat een zeer gevaarlijke situatie. Tussen het gedumpte afval zit ook asbest.

Onderzoek

Drie dagen eerder, op 28 juli tussen 02:00 uur en 04:00 uur, botst ter hoogte van Frieschepalen een voertuig op het daar gedumpte afval. Dit voertuig raakt zwaar beschadigd. Daarna start de recherche een breed onderzoek. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de aangehouden verdachte mogelijk betrokken is bij de nachtelijke afvaldumpingen nabij Marum en Frieschepalen. Het betreft een 32-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. De verdachte wordt verhoord en het onderzoek gaat door.

Ernstige gevolgen

Nietsvermoedende bestuurders krijgen opeens te maken met een grote hoeveelheid afval op de weg. Op de snelweg waar het afval is gedumpt geldt een maximumsnelheid in de avond en nacht van 130 km/uur. Het creëren van zo’n situatie kan ernstige gevolgen hebben voor weggebruikers.

Asbest

Ook is asbest achtergelaten op de snelweg. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en zeer schadelijk voor het milieu. Het is zodanig schadelijk dat Rijkswaterstaat een speciaal team in moest schakelen om het afval op te ruimen.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Vorige week is ook afval gedumpt op de A7 bij de afslag Midwolde/Leek en op de A32 bij Meppel. Ook daar hebben ongevallen plaatsgevonden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan, ook naar deze dumpingen. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden. Informatie of beelden delen met de politie kan via het online tipformulier of via de opsporingstiplijn: 0800-6070.