Onderzoek naar dood man na val van boot

Tijdens de zoektocht op woensdag werden politie-eenheden van Oost-Brabant en Oost-Nederland en een duikteam van de brandweer ingezet. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) van de politie sloten aan. De collega's van het LTOZ vonden aan het begin van de donderdagmiddag het stoffelijk overschot van een man.



Onderzoek

De politie startte een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man te water is geraakt. Daarom worden onder andere de andere opvarenden van de boot verklaringen opgenomen. Uit het onderzoek zal moeten blijken of iemand iets te verwijten is. De boot, waarvan één van de opvarenden ook de eigenaar is, werd ten behoeve van nader technisch onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het team Infra van de Landelijke Eenheid. Deze dienst houdt zich bezig met de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.