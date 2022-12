Drugslab aangetroffen in bedrijfspand

In het kader van een drugscontrole werden dinsdagmiddag diverse panden bezocht in Eindhoven. In het pand aan de Hooge Zijde vonden de collega’s in een afgesloten ruimte een drugslab. Daarop werd direct een groot onderzoek gestart.

Daarbij worden we ondersteund door de specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Zij doen onderzoek naar de chemicaliën die zijn aangetroffen en zorgen dat het drugslab op een veilige manier wordt ontmanteld en ontruimd. Daarmee werd dinsdagavond al een begin gemaakt, maar we zijn er vermoedelijk tot het einde van woensdagmiddag 14 december mee bezig. Gedurende de nachtelijke uren werd het pand bewaakt.

Het lab

In het drugslab werd vermoedelijk ook eindproduct geproduceerd. In het belang van het onderzoek willen we op dit moment niet specifieker zijn over welke synthetische drugs er precies werden gemaakt. In totaal werden enkele duizenden liters chemicaliën aangetroffen. Deze zijn onderzocht en worden verder afgevoerd en op een veilige manier verwerkt. Hetzelfde geldt uiteraard voor de materialen waarin de drugs geproduceerd werden.

Aanhoudingen

Dinsdagavond werden al twee verdachten aangehouden. Een 58-jarige man uit Bladel werd aangehouden in het bedrijfspand. Later op de avond werd na verder onderzoek een 41-jarige man aangehouden bij zijn woning in Eindhoven. Beiden zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Het onderzoek gaat uiteraard ook na de ontmanteling van het drugslab verder.

Meld!

Een drugslab in uw omgeving is levensgevaarlijk. Dat u melding maakt als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt is dan ook van groot belang.

Ziet u iets verdachts bij een woning of loods, of wordt er in uw omgeving mogelijk drugsafval gedumpt bel 112. Heeft u een vermoeden van een mogelijk lab bel dan met 0900-8844. Via politie.nl (https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-anders) kunt u online uw melding doen. Wilt u anoniem melden bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-9000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem (https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/).