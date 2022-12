Vuurwerkactie in Flevoland

De politie kwam de adressen op het spoor doordat de bewoners viscolont op het internet hadden besteld. Viscolont is een ontbrandingslont waarmee je vuurwerk aan elkaar kunt knopen. Door vuurwerk aan elkaar te verbinden, modificeer je vuurwerk en dat is streng verboden. Daarbij is het lont zelf ook ontvlambaar en erg gevaarlijk. De aanschaf van viscolont is daarom strafbaar. Ook kan kruit uit vuurwerk worden gecombineerd tot nieuwe explosieven. Het gaat zowel om traag brandend lont als om snellont, dat ongeveer een meter per seconde brandt.



In Dronten viel de politie bij twee adressen binnen. In een schuur werd 200 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Daarbij was ook en lanceer inrichting om het extreem zwaar vuurwerk me af te schieten. De politie spreek van een zeer zorgelijke situatie waarbij kans op ontploffing van het verboden vuurwerk reëel was. Op een ander adres trof de politie een doos met zwaar vuurwerk aan zoals nitraten. Ook vond de politie een zelfgemaakte bom. Dit zeer gevaarlijke en mogelijk zelf gefabriceerde explosief is zeer instabiel en kan bij ondeskundig gebruik tot een buitengewoon gevaarlijke situatie kon leiden. Niet voor niets werd de EOD ingeschakeld om een deel van het vuurwerk veilig af te voren en elders te vernietigen. In Biddinghuizen werd nog eens 180 kg verboden ‘consumentenvuurwerk’ aangetroffen. Dit consumentenvuurwerk is verboden en qua kaliber en materieel absoluut niet toegestaan. Op Urk nam de politie bij een doorzoeking in een woning 66 kg vuurwerk in beslag, waaronder cobras, mortieren, nitraten vuurpijlen en diverse vuurwerkpotten.

“Het is te bizar voor woorden. In de drang naar vuurwerk nemen burgers onaanvaardbare risico’s, niet alleen voor henzelf, maar zeker ook voor omwonenden. In een geval lag in de nabij gelegen woning en jong gezin te slapen,. Gevolgen kunnen ingrijpend en onomkeerbaar zijn. Dit moet echt stoppen."

Uw hulp bij de politie-inzet op vuurwerk

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand verboden vuurwerk verhandelt of dat ergens illegaal (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.