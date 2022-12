Relschoppers FC Den Bosch – Top Oss herkenbaar in beeld

Relschoppers herkenbaar

Twee weken geleden deden wij een oproep aan de relschoppers om zichzelf te melden. De foto’s zijn onherkenbaar online gezet met de oproep je te melden als je jezelf herkent. Vier mensen deden dat, maar een groot deel niet. Zij zullen, in overleg met het Openbaar Ministerie, nu herkenbaar worden gemaakt.

Nieuwe verdachte

Uit het onderzoek is nog een nieuwe verdachte naar voren gekomen. Diegene krijgt nu ook twee weken de tijd, tot 16 december, om zichzelf bij de politie te melden. Doet diegene dat niet dan wordt ook deze foto herkenbaar getoond.

De betrokken voetbalclubs, politie, gemeente en OM vinden het gedrag van de hooligans onacceptabel. Iedere organisatie heeft vanuit een eigen verantwoordelijkheid bezien welke maatregelen mogelijk zijn. Want agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dat zal iedereen onderstrepen. En dat pakken we samen aan.

Het onderzoek is in volle gang en wij sluiten meerdere aanhoudingen dan ook niet uit. Weet u iets of hebt u informatie over wie de relschoppers zijn? Meld het dan bij ons. Dat mag uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.