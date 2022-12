Aanhouding na overval supermarkt in Purmerend

Woensdagavond rond 18.30 uur kwam een man de supermarkt binnenlopen en wilde hij een kassalade openen. Toen dat niet lukte, bedreigde hij een medewerker met een mes. Vervolgens werd er een greep gedaan in de kassalade.



Op 11 december 2022 werd dezelfde supermarkt overvallen. De recherche in Purmerend heeft beide zaken in onderzoek. Een eventueel verband tussen de twee zaken wordt meegenomen in het onderzoek. Er vindt nazorg plaats voor de medewerkers van de supermarkt. De verdachte zit vast en de recherche doet verder onderzoek naar de zaak en de betrokkenheid van de verdachte.



Heeft u bij één van de overvallen, iets gezien of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct delen via het tipformulier.

2022266634