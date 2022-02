Straatroof op NS-station in Opsporing Verzocht

Een 28-jarige man uit Middelburg kwam met de trein uit Goes. Aangekomen op het station in Middelburg werd hij uit de trein geduwd en door een paar mannen beroofd. De politie hoopt dat er mensen zijn die de mannen op de beelden herkennen. In een opsporingsbericht (publicatie dinsdagavond) staan beelden en een nadere omschrijving.