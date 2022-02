Politie heropent onderzoek naar gewapende overval op Kijkshop

Onderzoeksrichting

Destijds is er ook veel aandacht aan de Kijkshop zaak in de media geweest. Ook besteedde Opsporing Verzocht hier een item aan. Deze is nog altijd terug te zien op het YouTube kanaal. Deze belangstelling leverde destijds goede resultaten op en leidde tot een juiste onderzoeksrichting. Politie en justitie borduren voort op deze informatie nu het onderzoek heropend is. Daarbij is nieuwe inbreng van getuigen nog steeds van groot belang. Hebt u nog informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2014180723.