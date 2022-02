Een gewonde na explosie en beschieting in Rotterdam-Delfshaven

Heeft u informatie over deze gebeurtenissen, is u iets opgevallen of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld deurbel of dashcam? Denkt u iets te weten over de aanleiding van dit geweld? Deel het alstublieft met ons. Ga in gesprek met de wijkagent, deel het via het tipformulier of bel met de opsporingstiplijn. U kunt ook anoniem melden of een vertrouwelijk gesprek voeren met Team Criminele Inlichtingen. Help ons de verdachten te vinden en dit geweld te stoppen.