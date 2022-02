Vijf aangiften zedenslachtoffers rond TVOH

De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers gemeld van mogelijk seksueel misbruik en of ongewenst seksueel gedrag. Aanleiding is de aflevering van het online programma BOOS over (seksuele) misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland en de oproep van politie en Openbaar Ministerie aan mogelijke slachtoffers zich te melden.

Maatschappelijk debat

Ook de komende tijd kunnen slachtoffers nog met hun verhaal bij ons komen. We zien dat er een breed maatschappelijk debat op gang is gekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat er een beweging in gang is gezet: het is drukker dan normaal met mensen die de zedenteams bellen. Niet alleen slachtoffers rond TVOH vinden hun stem. De meeste telefoontjes hebben niets te maken met dat programma. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om meldingen over aanranding, verkrachting of seksueel misbruik dat jaren geleden is gebeurd.

Verschil meldingen en aangiften

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften. Het eerste leidt in beginsel niet tot strafrechtelijk onderzoek. Het tweede kan wel tot een onderzoek leiden onder leiding van het Openbaar Ministerie. Speciaal opgeleide zedenrechercheurs kunnen het slachtoffer na een melding informatie geven over de mogelijkheden. Daarbij werken we samen met andere organisaties. Het slachtoffer beslist daarna zelf over het wel of niet doen van aangifte.

Wat gaat er nu gebeuren?

De politie en het Openbaar Ministerie zijn bezig de aangiften te beoordelen en onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Het OM zal per aangifte besluiten of er aanleiding is om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Dit proces kost tijd. We willen dit, zoals altijd, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen in het belang van de slachtoffers. Zodra er duidelijkheid is over het vervolg zal het OM daarover communiceren.



