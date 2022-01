Aanhouding 23-jarige Amsterdammer voor phishing

Aanhouding tijdens inval

De politie arresteerde de verdachte op maandag tijdens een inval in een woning in Amsterdam. Tijdens de inval gooide de verdachte zijn laptop uit het raam. Deze is in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er meerdere telefoons en ongeveer 1.300 euro aan cash geld in beslag genomen. Op donderdag 27 januari is de verdachte voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten hem voor een periode van 14 dagen in bewaring te stellen. De politie komt nu pas met dit bericht, omdat de verdachte in beperkingen zat. Deze zijn er nu af.