Politie onderzoekt angstige ongeregeldheden Arnemuiden

Politie zoekt Shellgooier

Tijdens Nieuwjaarsochtend rond 00.30 uur werd een explosief naar de mobiele eenheid gegooid. Hiervan is aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar aanvullende informatie. Speciaal voor dit ernstige misdrijf kunnen mensen terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op Politie.nl.