Verdachten aangehouden in onderzoek naar zware mishandeling

Op zaterdagmiddag 18 juni werd in recreatiegebied De Hulk in Hoorn een 51-jarige man uit gemeente Koggenland met een peddel mishandeld, waardoor hij ernstig oogletsel opliep. Bij deze mishandeling waren meerdere verdachten betrokken. Zie voor meer informatie over dit geweldsincident het eerder gepubliceerd persbericht.



Twee verdachten zitten vast

Het onderzoek van de recherche richtte zich onder andere op het opsporen van de verdachten. Hierbij werd de hulp ingeroepen van het publiek. Door rechercheonderzoek en informatie van getuigen kwam de politie deze twee verdachten op het spoor.



De eerder aangehouden 18-jarige man uit Hoorn is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog vast. De 20-jarige verdachte is ingesloten voor nader onderzoek.



De recherche sluit meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uit.



2022121353